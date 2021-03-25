Слуцкая оценила выступление Трусовой в короткой программе на ЧМ

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая прокомментировала выступление Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира, который проходит в Стокгольме, передают «Известия».

«Как же жалко Александру Трусову. Такая дурная ошибка. Она была готова на все сто, но, видимо, где-то нерв дрогнул. Конечно, теперь ей будет мегасложно вылезти с той позиции, на которую она улетела», — сказала Слуцкая.

Напомним, в короткой программе Трусова заняла 12 место, набрав 64,82 балла.

Анна Щербакова заняла первое место в короткой программе (81,00). Второй идет японка Рика Кихира (79,08). На третьей строчке располагается Елизавета Туктамышева (78,86).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов будет звучать фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее тренер Елена Буянова оценила выступление Щербаковой на ЧМ по фигурному катанию.