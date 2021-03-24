Сборная России объявила состав на матч против команды Мальты
Сборная России определилась со стартовым составом на матч первого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команды Мальты.
Стартовый состав сборной России: Шунин, Фернандес, Джикия, Семенов, Караваев, Фомин, Ахметов, Головин, Кузяев, Ионов, Дзюба.
Запасные: Нойштедтер, Мостовой, Соболев, Заболотный, Жемалетдинов, Дюпин, Кудряшов, Миранчук, Лунев, Жирков. Смольников, Мухин.
Встреча между сборными Мальты и России пройдет 24 марта в Та-Кали. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 22.45 мск.
В марте российская команда встретится в Сочи со сборной Словении (27 марта) и на выезде сыграет со Словакией (30 марта). Также в группе H за путевку на чемпионат мира в Катаре поспорят команды Хорватии и Кипра.
Мировое первенство 2022 года пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Матчи турнира состоятся на восьми стадионах в пяти городах.
Ранее сообщалось, что сборная России проведет первый матч отборочного турнира мирового первенства 2022 года в Катаре в новой форме.
⚡️ Наш состав на матч против Мальты. #НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/9O7SClLFVY— Сборная России (@TeamRussia) March 24, 2021