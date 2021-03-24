Форвард «МЮ» Рэшфорд признан самым дорогим футболистом мира

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд признан самым дорогим футболистом мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).

Стоимость 23-летнего форварда «красных дьяволов» варьируется от €150 млн до €200 млн.

За ним расположился вундеркинд из дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд. На третьем месте в списке оказался атакующий полузащитник мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш.

В пятерку также вошли полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден и нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

Отметим, что в рейтинге представлен лишь один самый дорогостоящий футболист каждой из 98 команд, выступающих в пяти сильнейших лигах Европы.

Ранее сообщалось, что бронзовая призерка Олимпийских игр 2006 года в Турине Ирина Слуцкая осталась недовольна решением показать матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу — 2022 Россия — Мальта вместо короткой программы в соревнованиях спортивных пар на мировом первенстве по фигурному катанию 2021 года.