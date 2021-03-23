Премьер Японии не будет участвовать в церемонии старта эстафеты олимпийского огня

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что не будет участвовать в церемонии старта эстафеты олимпийского огня, которая пройдет 25 марта в префектуре Фукусима.

Глава государства отметил, что вынужден отказаться от присутствия на церемонии в связи с расписанием заседаний парламента.

«Очень надеюсь, что эстафета олимпийского огня станет драгоценным поводом для людей по всей Японии ощутить приближение соревнований», — приводит слова Суги агентство Kyodo.

Эстафета олимпийского огня продлится 121 день и пройдет по всем 859 муниципалитетам 47 префектур Японии. Ожидается, что в ней примут участие около 10 тысяч человек.

Летние Игры-2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал решение проводить Игры-2020 без иностранных зрителей.