Туктамышева рассказала о методах работы Мишина

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о методах работы своего тренера Александра Мишина, передает Первый канал.

«Мишин разные методики со мной использовал. Когда были непростые моменты, он все пробовал: и немножко подтрунивал, и брал на понт меня — смогу или не смогу. Иногда, наоборот, отпускал», — сказала Туктамышева.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. В 2013-м она выиграла бронзовую медаль континентального первенства. В текущем сезоне Туктамышева стала победительницей этапа Гран-при, который проходил в Москве. Также она завоевала золото первенства России — 2013 и стала победительницей финала Гран-при сезона 2014/15.

Спортсменка будет выступать на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме. Соревнования пройдут с 22 по 28 марта.

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