Тренер сборной Хорватии высказался о возможном назначении Олича на пост тренера ЦСКА

Тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич высказался о возможном назначении Ивицы Олича на пост тренера московского ЦСКА.

«Мы с Оличем говорили об этом в субботу. Мне будет жаль, если Ивица покинет сборную и мой штаб. Если Ивица решит пойти на такой шаг, он получит мою полную поддержку и помощь во всех смыслах», — передает слова Далича сайт Федерации футбола Хорватии.

22 марта с поста главного тренера армейцев был уволен Виктор Гончаренко. Белорусский специалист возглавил клуб в 2016 году. Под его руководством ЦСКА одержал 82 победы в 167 матчах, завоевал Суперкубок России и дважды стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ).

После 23 туров чемпионата страны ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Клуб потерпел поражение от тульского «Арсенала» (1:2) и петербургского «Зенита» (2:3) в двух последних матчах первенства.

Ранее председатель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович высказался о приглашении Ивицы Олича на пост наставника московского ЦСКА.