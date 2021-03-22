Месси обошел Касильяса по числу матчей в чемпионате Испании

Капитан «Барселоны» Лионель Месси поднялся на седьмое место по количеству матчей в истории чемпионата Испании.

Встреча 28-го тура Примеры против «Реал Сосьедада» (6:1) стала для аргентинского нападающего 511-й в составе сине-гранатовых в первенстве страны. По этому показателю он обошел бывшего голкипера мадридского «Реала» Икера Касильяса (510).

Рекорд по количеству матчей в чемпионате Испании принадлежит экс-вратарю «Барселоны», «Алавеса» и «Атлетика» из Бильбао Андони Субисаррете (662).

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 34 титула. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В нынешнем сезоне он принял участие в 26 матчах чемпионата Испании, в которых забил 23 мяча и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Месси стал единоличным рекордсменом по количеству матчей за «Барселону», превзойдя достижение своего бывшего партнера по каталонскому клубу Хави.