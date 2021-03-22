Тренер «Барселоны» Куман поделился мнением о чемпионской гонке в Примере

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о шансах команды стать чемпионом Испании в нынешнем сезоне.

«Впереди еще много игр. «Атлетико» силен, но в матче с «Алавесом» было видно, чтобы им побеждать уже не легко. «Реал» тоже в борьбе, мы не может это забывать. Мы все еще отстаем в чемпионате Испании», — цитирует Кумана AS.

Специалист отметил, что после неудачного старта сезона клуб многое поменял.

«У нас были взлеты и падения в Ла Лиге, с ошибками в защите и неэффективностью. Но очевидно, что дела команды пошли в гору», — добавил Куман.

После 28 туров чемпионата Испании в турнирной таблице лидирует мадридский «Атлетико», набравший 66 очков. «Барселона» занимает второе место с 62 баллами. На третьей строчке располагается «Реал», в активе которого 60 очков.

В последнем матче каталонцы нанесли разгромное поражение «Реал Сосьедаду». Встреча, прошедшая в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта», завершилась со счетом 6:1 в пользу «Барселоны». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Куман высказался о разгроме «Реал Сосьедада».