«Лос-Анджелес» оказался сильнее «Вегаса» в игре регулярного сезона НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» оказался сильнее «Вегас Голден Найтс».

Встреча прошла в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс Центр» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Шон Уокер, Дастин Браун и Джефф Картер.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Томаш Носек.

Голкипер «Кингз» Кол Петерсен отразил 41 бросок по своим воротам. Его одноклубники заблокировали 20 бросков.

После этого успеха подопечные Тодда Маклеллана набрали 32 очка и поднялись на пятую строчку в турнирной таблице Западного дивизиона.

«Рыцари» же с 43 баллами возглавляют таблицу дивизиона.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон высказался о поражении команды от «Колорадо Эвеланш» .