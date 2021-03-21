Хабиб: каждый тренировочный лагерь отнимает какие-то дни жизни у моей матери

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему принял решение завершить карьеру.

«Чувствую, что мне нужно остановиться, потому что кажется, что каждый бой, каждый тренировочный лагерь отнимает какие-то дни жизни у моей матери. И что же мне делать? Я пришел в этот вид спорта, чтобы показать, кто я, и стать лучшим, я стал чемпионом мира, лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории, трижды защищал свой титул, защитил пояс в крупнейшем поединке в истории UFC, что еще? Только денежные бои, а мне деньги не нужны», — сказал Нурмагомедов в интервью ESPN.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 российский боец объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить Нурмагомедова вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что чемпион организации окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере россиянин одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с представителем США Дастином Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев не исключил, что Нурмагомедов возобновит карьеру.