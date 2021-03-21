Орлов оценил шансы «Зенита» на победу в РПЛ

Журналист Геннадий Орлов оценил шансы петербургского «Зенита» на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2020/21, передает Bobsoccer.

»ЦСКА уже не конкурент, но «Спартак» изо всех сил будет стараться навязать борьбу. Есть «Динамо», «Локомотив». С разговорами о чемпионстве «Зенита», как о свершившемся факте, действительно повременим», — заявил Орлов.

В турнирной таблице чемпионата России сине-бело-голубые занимают первое место, набрав 48 очков. Московский «Спартак», идущий на второй строчке, имеет в своем активе 44 балла.

В прошлом туре подопечные Сергея Семака обыграли в гостях московский ЦСКА 2:3. В следующем матче «Зенит» встретится с подмосковными «Химками». Игра пройдет 5 апреля на «Газпром Арене».

Московский «Спартак» 4 апреля сразится с «Ростовом», занимающим седьмое место.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена хочет покинуть клуб.