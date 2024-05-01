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Президент ЦСКА назвал дерби со «Спартаком» ужасающим

Президент ЦСКА Гинер назвал дерби со «Спартаком» ужасающим

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Народный артист России Денис Мацуев в интервью «Спорт-Экспрессу» признался, что президенту ЦСКА Евгению Гинеру очень не понравилось дерби со «Спартаком», прошедшее в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) 25 апреля.

По словам Гинера, игра выдалась ужасающей.

«Я недавно пообщался с Евгением Ленноровичем Гинером, и он признался, что такого ужасающего зрелища на его веку не было, с того момента как он возглавил ЦСКА. Это было мучение, и смотреть на это было невозможно. Давайте забудем об этом как о страшном сне», — заявил Мацуев.

25 апреля ЦСКА на «ВЭБ Арене» принимал «Спартак». Встреча завершилась со счетом 0:0. 28 апреля «Спартак» в рамках 26-го тура чемпионата России со счетом 3:2 обыграл московский «Локомотив», а ЦСКА в Калининграде уступил «Балтике» — 1:3.

ЦСКА на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Спартак» — четвертое.

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