Профессор заставляла студентов убирать ее квартиру и потеряла работу

Китайский профессор оскорбляла студентов и относилась к ним, как к рабам. Об этом пишет SCMP.

На доцента Пекинского университета почтовых и телекоммуникаций Чжэн Фэн пожаловались 15 студентов. Они обвинили ее в эксплуатации и превышении полномочий. По словам пострадавших, Чжэн требовала, чтобы учащиеся покупали ей завтрак, убирали ее квартиру, забирали посылки, помогали ее дочери с домашними заданиями и на экзаменах.

Профессор, которая преподавала технологию беспроводной связи и цифровой обработки сигналов, давала студентам очень мало научных рекомендаций, но держала их в лаборатории больше чем по 10 часов в день, в том числе во время каникул, и требовала, чтобы они ежедневно посещали собрания после 10 вечера. Если кто-то жаловался, Чжэн угрожала выгнать их из исследовательских проектов или помешать их выпускному.

«Чжэн Фэн обращается с нами как с рабами. Все больше дел, не связанных с академическими исследованиями, отнимают наше время, сопровождаясь бесконечными словесными оскорблениями», — говорится в открытом письме.

Также в нем сообщается, что теперь у большинства учеников профессора имеются диагностированные проблемы с психическим здоровьем, включая тревогу и депрессию. После того, как пост завирусился в китайских соцсетях и набрал 88 млн просмотров, произошедшем заинтересовались и в университете. Руководство отстранило Чжэн от преподавания и запретило заниматься репетиторством, а пострадавшим студентам были предложены психологические консультации.

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