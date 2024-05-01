Губернатор назвал число пострадавших от паводка в Курганской области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что в результате половодья в регионе предварительно пострадало имущество более 13 тысяч человек. Его слова приводит «Интерфакс».

«Всего — это более 13 тыс. граждан. Пока предварительно такая цифра. На сегодня выплаты уже получили более 3 тысяч человек», — сообщил губернатор.

Он отметил, что в настоящее время идет работа с выплатами по 10 тысяч рублей. По его словам, столько получает каждый проживающий в доме, который подвергся подтоплению. Шумков добавил, что если имущество утрачено полностью, то гражданин получает 100 тысяч рублей, если частично — 50 тысяч рублей.

До этого курганский губернатор сообщил о снижении интенсивности паводка на Тоболе ниже Кургана. По словам Шумкова, поток воды постепенно теряет свою силу и скорость вследствие того, что расширяющаяся ниже по течению пойма забирает часть воды. Несмотря на улучшение ситуации, чиновник призвал граждан не терять бдительность из-за сохранения угрозы.

Ранее пьяный курганец попытался добраться на дачу вплавь в паводок.