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В Госдуме РФ объяснили отказ США признать уничтожение ATACMS над Крымом

Депутат Шеремет назвал страхом отказ США признать ликвидацию ATACMS в Крыму

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Тарас Литвиненко/РИА Новости

Депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет назвал страхом отказ американских властей признать, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили баллистические ракеты ATACMS в небе над Крымским полуостровом. Об этом пишет РИА Новости.

Законодатель отметил, что в реальности военная мощь западных стран сильно уступает данным из их «пропагандистских роликов». По словам парламентария, теперь об этом знает весь мир.

«Поэтому [координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон] Кирби просто боится признать очевидное. Наши военные учатся в условиях реальных боевых действий, где возможно все, где нет дублеров, нельзя сохраниться, а второго шанса может не быть, поэтому быстро адаптируются к поставляемому украинским нацистам дорогому западному оружию», — подчеркнул он.

Шеремет добавил, что сейчас Вашингтон должен волновать конкретный вопрос — смогут ли его солдаты также адаптироваться к разнообразным российским вооружениям. Речь идет о технике, которую у Москвы покупают третьи страны.

В то же время депутат рассказал, что ждет уничтоженное на Украине западное оружие. Как он сказал, РФ намерена свозить такие машины и орудия на открытые площадки. Здесь их будут подробно изучать и демонстрировать публике.

«Для этого нам их (стран Запада. — «Газета.Ru») мнения и подтверждения абсолютно не нужны», — резюмировал законодатель.

30 апреля украинские войска попытались нанести удар по Крымскому полуострову при помощи баллистических ракет ATACMS, предоставленных США. Позже стало известно, что на фоне атаки в республике сработали системы ПВО и сбили шесть таких снарядов.

Впоследствии ситуацию прокомментировали в Белом доме. Общаясь с журналистами, Кирби отказался подтверждать факт уничтожения американских ракет.

Ранее в парламенте Крыма назвали терроризмом попытку атаковать полуостров при помощи ракет ATACMS.

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