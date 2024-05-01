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Медведев поздравил россиян советским плакатом с Зеленским

Медведев поздравил россиян с 1 Мая плакатом из СССР с Зеленским на месте Гитлера

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РИА «Новости»/Reuters

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил россиян с праздником весны и труда 1 мая с помощью переделанного плаката из времен Великой Отечественный войны. Он опубликовал в личном Telegram-канале советский плакат, на котором изображение фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера заменено на президента Украины Владимира Зеленского.

«С праздником 1 мая!» — кратко подписал свою публикацию Медведев. На опубликованном плакате из СССР, вместо образа Гитлера было с помощью фоторедактора добавлено фото Зеленского. При этом нарисованное изображение посвящено работе военной промышленности Советского Союза в годы Великой Отечественной.

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«Дмитрий Медведев»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Дмитрий Медведев»

«Каждый удар молота — удар по врагу!» — написано на плакате. Согласно задумке автора, рабочий делает несколько ударов молотом по наковальне, из которой появляются снаряды, наносящие удары по нарисованному Гитлеру. В случае с коллажем Медведева, на месте руководитель Третьего рейха находится Владимир Зеленский.

Дмитрий Медведев неоднократно приезжал на предприятия военно-промышленного комплекса в разных городах России с целью проверить процесс работы объектов в рамках подготовки снарядов для дальнейшей отправки солдатам в зону военной операции на Украине.

Бывший премьер России также известен своими заявлениями с критикой западных стран за помощь Украине. В апреле он отреагировал на решение палаты представителей США об оказании помощи Украине. Медведев отмечал, что уверен в победе России, даже если миллиарды от Вашингтона «в основном пойдут в глотку ненасытного ВПК».

Ранее Медведев заявил о борьбе России с «новыми фашистами».

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