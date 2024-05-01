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Россиянам дали совет насчет хранения сбережений на криптобиржах

Финансист Некрасов: использование криптобирж для хранения средств несет риски

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Depositphotos

Лучше не хранить свои сбережения на криптобиржах, использование этих площадок всегда несет высокие риски, предупредил россиян сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов. Своим мнением он поделился с РИАМО.

«Из-за недружественного законодательства в отношении криптовалют в России криптоинвестор никак не защищен в случае каких-либо проблем у криптобиржи», — подчеркнул Некрасов.

Трейдерам финансист рекомендовал не держать на криптовалютных торговых площадках больше, чем используется в активной торговле. Эксперт также призвал тщательнее относиться к выбору биржи и отдавать предпочтение крупным децентрализованным площадкам.

В минувшие выходные более 50 клиентов криптобиржи Beribit пытались взять штурмом офис компании в «Москве-Сити». Инвесторы жалуются на проблемы с выплатами. По их словам, на счетах зависло около 400 млн рублей.

Ранее россияне вошли в топ-10 по заработку на криптовалютах.

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