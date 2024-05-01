Россиянам дали совет насчет хранения сбережений на криптобиржах

Лучше не хранить свои сбережения на криптобиржах, использование этих площадок всегда несет высокие риски, предупредил россиян сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов. Своим мнением он поделился с РИАМО.

«Из-за недружественного законодательства в отношении криптовалют в России криптоинвестор никак не защищен в случае каких-либо проблем у криптобиржи», — подчеркнул Некрасов.

Трейдерам финансист рекомендовал не держать на криптовалютных торговых площадках больше, чем используется в активной торговле. Эксперт также призвал тщательнее относиться к выбору биржи и отдавать предпочтение крупным децентрализованным площадкам.

В минувшие выходные более 50 клиентов криптобиржи Beribit пытались взять штурмом офис компании в «Москве-Сити». Инвесторы жалуются на проблемы с выплатами. По их словам, на счетах зависло около 400 млн рублей.

Ранее россияне вошли в топ-10 по заработку на криптовалютах.