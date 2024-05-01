Майданов раскрыл детали своей госпитализации: «Вполне сносно»

Депутат Госдумы и певец Денис Майданов поделился в своем Telegram-канале, что чувствует себя хорошо после случившегося с ним отека Квинке.

«Съел антибиотик. Через 15 минут началась сильная аллергическая реакция, отек Квинке (не знал о таком, да и такой сильной аллергии никогда ни на что не было). Хорошо, что оказался под руками супрастин, потом врачи приехавшей скорой помощи сделали еще и гормональный укол. Приступ миновал», — признался Майданов (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Музыкант пояснил, что ему пришлось пить таблетки после того, как врачи диагностировали у артиста правостороннюю пневмонию. Майданов решил лечиться амбулаторно, так как чувствовал себя «вполне сносно».

30 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что у Майданова случился отек Квинке. Как позже пояснил каналу директор артиста, Майданову стало плохо во время репетиции концерта. По его словам, аллергию вызвало лекарство. Музыкант принял таблетки, которые ему прописал врач после перенесенной пневмонии.

Позднее супруга певца Наталья Майданова рассказала NEWS.ru, что ничего не знает о произошедшем.

«У меня такой информации нет. Мне ни Денис, ни директор лично ничего не сообщали», — ответила Наталья.

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