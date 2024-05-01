Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Майданов раскрыл детали своей госпитализации: «Вполне сносно»

Певец Майданов рассказал, что у него произошел отек Квинке из-за антибиотика

close
100%
Алексей Никольский/РИА Новости

Депутат Госдумы и певец Денис Майданов поделился в своем Telegram-канале, что чувствует себя хорошо после случившегося с ним отека Квинке.

«Съел антибиотик. Через 15 минут началась сильная аллергическая реакция, отек Квинке (не знал о таком, да и такой сильной аллергии никогда ни на что не было). Хорошо, что оказался под руками супрастин, потом врачи приехавшей скорой помощи сделали еще и гормональный укол. Приступ миновал», — признался Майданов (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Музыкант пояснил, что ему пришлось пить таблетки после того, как врачи диагностировали у артиста правостороннюю пневмонию. Майданов решил лечиться амбулаторно, так как чувствовал себя «вполне сносно».

30 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что у Майданова случился отек Квинке. Как позже пояснил каналу директор артиста, Майданову стало плохо во время репетиции концерта. По его словам, аллергию вызвало лекарство. Музыкант принял таблетки, которые ему прописал врач после перенесенной пневмонии.

Позднее супруга певца Наталья Майданова рассказала NEWS.ru, что ничего не знает о произошедшем.

«У меня такой информации нет. Мне ни Денис, ни директор лично ничего не сообщали», — ответила Наталья.

Ранее Рита Дакота сообщила, что ее муж получил травму в Америке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами