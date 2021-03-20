Жириновский предложил наградить судей, отказавшихся преклонить колено перед матчем ЛЧ

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Владимир Жириновский предложил наградить российских судей, отказавшихся преклонить колено перед матчем Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией».

Встречу обслуживала бригада Сергея Карасева.

«Все, кто виноват перед черными, перед неграми, вставайте на колено хоть каждый день. Русские ни в чем не виноваты. Мы их всегда защищали и спасали», — сказал Жириновский в эфире «Радио Комсомольская Правда».

Напомним, футболисты преклоняют колено в знак солидарности с антирасистским движением Black Lives Matter. Организация возникла в ответ на убийство полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.

Стоит отметить, что в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не предусмотрены дисциплинарные взыскания в случае, если игроки, тренеры или официальные лица не хотят преклонять колено в знак поддержки движения Black Lives Matter.

Ранее бригада Карасева отказалась преклонять колено на игре «Ман Сити» и «Боруссии».