Трусова рассказала о своей цели на ЧМ 2021 года

Российская фигуристка Александра Трусова, которая выступает под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказала о своей цели на чемпионат мира 2021 года, передает Dagens Nyheter.

Напомним, соревнования пройдут в Стокгольме с 22 по 28 марта.

«Я хочу откатать чисто обе программы. Мне не важно, какого цвета будет медаль. Я никогда не рассказываю о том, что будет на соревнованиях. Вы все увидите в Стокгольме», — заявила Трусова.

Напомним, Трусова перешла к Плющенко от Этери Тутберидзе, с которой она стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров, бронзовой медалисткой европейского первенства и второй на национальном чемпионате, летом 2020 года.

Вместе с Плющенко она стала лучшей на двух этапах Кубка России, стала четвертой на московском этапе Гран-при и завоевала бронзу на чемпионате России.

27 октября 2019 года Трусова установила мировой рекорд в произвольной программе, набрав 163,78 балла.

В 2020 году чемпионат мира должен был пройти в Канаде, но его отменили из-за пандемии коронавируса.

Ранее Трусова рассказала о роли женщин в современном мире.