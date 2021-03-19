Кокорин покинул расположение «Фиорентины» и пропустит три матча Серии А

Российский нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин покинул расположение клуба. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, форвард, которому 19 марта исполнилось 30 лет, отправился в римскую клинику «Вилла Стюарт», где в дальнейшем будет проходить курс лечения после мышечного повреждения, которое он получил в игре 25-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (1:2). Отмечается, что из-за травмы россиянин не сможет сыграть в матчах Серии А против «Милана», «Дженоа» и «Аталанты». В заявку сборной России на мартовские матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2022 Кокорин также не попал. Из-за травмы он пропустил встречи с «Пармой» (3:3) и «Беневенто» (4:1).

Информацию о том, что форвард находится на обследовании к клинике в Риме подтвердила пресс-служба «Фиорентины».

«Кокорин восстанавливается по индивидуальной программе. Сейчас он находится в римской клинике, где проходит специальные медицинские тесты и обследования», — приводит заявление клуба РИА «Новости».

Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» в конце января 2021 года за €4,5 млн. За свой новый клуб 29-летний россиянин провел три неполных матча, результативными действиями не отметившись.