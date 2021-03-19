Стали известны стартовые номера российских биатлонистов на спринт на КМ

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Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал на официальном сайте список участников спринтерской гонки на заключительном этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Первым среди россиян под 20-м номером на старт выйдет Матвей Елисеев, 34-м — Александр Логинов, 39-м — Эдуард Латыпов, 56-м — Карим Халили, 71-м — Евгений Гараничев, 97-м — Кирилл Стрельцов.

Старт спринтерской гонки запланирован на 19 марта. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию. Начало — в 17.30 мск.

В зачете Кубка мира в спринте лидирует норвежец Йоханнес Бе. Также он занимает первое место в общем зачете соревнований. Лучшим среди россиян в дисциплине является Латыпов, располагающийся на 17-й строчке.

Заключительный этап Кубка мира в Эстерсунде пройдет с 19 по 21 февраля. Также сегодня состоится женская спринтерская гонка.

Ранее сообщалось, что восемь российских биатлонисток выступят в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде.