Стали известны стартовые номера российских биатлонистов на спринт на КМ

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал на официальном сайте список участников спринтерской гонки на заключительном этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Первым среди россиян под 20-м номером на старт выйдет Матвей Елисеев, 34-м — Александр Логинов, 39-м — Эдуард Латыпов, 56-м — Карим Халили, 71-м — Евгений Гараничев, 97-м — Кирилл Стрельцов.

Старт спринтерской гонки запланирован на 19 марта. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию. Начало — в 17.30 мск.

В зачете Кубка мира в спринте лидирует норвежец Йоханнес Бе. Также он занимает первое место в общем зачете соревнований. Лучшим среди россиян в дисциплине является Латыпов, располагающийся на 17-й строчке.

Заключительный этап Кубка мира в Эстерсунде пройдет с 19 по 21 февраля. Также сегодня состоится женская спринтерская гонка.

Ранее сообщалось, что восемь российских биатлонисток выступят в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде.