Тренер «МЮ» Сульшер поделился эмоциями от выхода в 1/4 финала Лиги Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился эмоциями от выхода в 1/4 финала Лиги Европы. Его слова передает «Би-би-си».

Норвежский специалист отметил особую роль французского полузащитника Поля Погба, забившего победный мяч в игре против «Милана», который позволил «красным дьяволам» пройти в следующий этап соревнований.

«Конечно, мы рады выходу в четвертьфинал. Мы одолели сильную команду и превозмогли определенные трудности, стоявшие перед нами.

Когда играешь на ноль, то оставляешь себе хорошие шансы на то, чтобы пройти дальше. Я доволен игрой нашей оборонительной линии, все футболисты проявили себя максимально надежно», — сказал Сульшер.



Ранее главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал вылет своей команды из Лиги Европы.