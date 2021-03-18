«Ливерпуль» заинтересован в приобретении защитника «Интера»

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении защитника миланского «Интера» Алессандро Бастони, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, английский клуб готов предложить за 21-летнего футболиста €50 млн. Отмечается, что мерсисайдцы хотят совершить трансфер в летнее окно.

Также в подписании итальянца заинтересованы мюнхенская «Бавария» и «Барселона».

Бастони перешел в миланский клуб из «Аталанты» в 2017 году за €31 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 32 матчах во всех турнирах. В его активе четыре результативные передачи.

После 27 туров чемпионата Италии «Интер» лидирует в турнирной таблице, набрав 65 очков. Команда опережает идущий на втором месте «Милан» на девять баллов.

«Ливерпуль» занимает шестое место в Английской премьер-лиги (АПЛ). В активе команды 46 очков. В нынешнем сезоне клуб испытывает серьезные проблемы в центральной защите из-за многочисленных травм игроков.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» интересуется игроком «Ливерпуля».