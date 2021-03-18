Креативный директор Игр-2020 лишился работы из-за неудачной шутки

Креативный директор церемоний открытия и закрытия летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Хироси Сасаки был вынужден уйти в отставку после скандала.

Сасаки предложил известной японской комедийной актрисе с пышными формами Наоми Ватанабе спуститься на стадион во время церемонии открытия Игр в костюме свиньи. Также он предложил назвать персонажа Olympig, обыграв слова «Олимпиада» и «свинья» на английском языке.

Пропагандирующую бодипозитив Ватанабе оскорбило предложение креативного директора. Позже Сасаки извинился перед актрисой и объявил об уходе в отставку.

«Моя идея оказалась очень обидной для Наоми. Такого нельзя простить. Я очень сожалею и приношу извинения от всего сердца как ей, так и тем людям, которых тоже задели мои слова», — цитирует Сасаки The Guardian.

В феврале 2020 года из-за сексистского скандала в отставку подал глава оргкомитета Токио-2020 Йосиро Мори. Во время заседания комитета функционер заявил, что увеличение числа женщин в спортивных организациях приводит к тому, что собрания проходят гораздо дольше, так как каждая женщина считает необходимым что-то сказать. Слова Мори вызвали волну критики в Японии и за ее пределами.

Он публично извинился за свои высказывания и объяснил, что таким образом он пытался выразить сомнения насчет того, насколько оправданно намерение во что бы то ни стало увеличить число женщин в совете директоров национального олимпийского комитета Японии.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что экс-министр Японии избрана главой оргкомитета Олимпиады в Токио.