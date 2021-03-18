Гендиректор «Лукойла» высказался о поисках нового тренера «Спартака»

Генеральный директор нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов ответил на вопрос о поисках нового главного тренера московского «Спартака».

«Считаю, что надо всегда искать лучшего тренера. Доменик Тедеско? Ну, это решает совет директоров. Поборется ли «Спартак» за чемпионство? Бороться надо всегда!» — цитирует Алекперова «Спорт-Экспресс».

Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября 2019 года. В декабре 2020 года он заявил, что не будет продлевать контракт с клубом. Действующее соглашение рассчитано до лета 2021 года. По словам специалиста, из-за пандемии коронавируса он хочет вернуться к семье в Германию.

После 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 41 очко. Красно-белые отстают от лидирующего петербургского «Зенита» на семь баллов. При этом у столичного клуба есть игра в запасе.

Ранее бывший футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой порассуждал о будущем Тедеско.