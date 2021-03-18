«Спартак» и «Урал» объявили составы на матч РПЛ

Московский «Спартак» и екатеринбургский «Урал» определились со стартовыми составами на матч 23-го тура чемпионата России.

Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Промес, Умяров, Крал, Соболев, Ларссон.

Стартовый состав «Урала»: Коновалов, Герасимов, Кулаков, Страндберг, Йовичич, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Аугустыняк, Гаджимурадов, Максименко.

Встреча между «Спартаком» и «Уралом» пройдет на стадионе «Открытие банк арена». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19.00 мск. Главным арбитром назначен Владимир Москалев.

После 22 туров «Спартак» с 41 очком занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Урал» (26 баллов) располагается на 12-й строчке.

Встреча первого круга первенства страны, прошедшая на «Екатеринбург Арене», завершилась со счетом 2:2.

Ранее сообщалось, что стадион «Спартака» сменил название.