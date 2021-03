Малкин почтил память погибшего хоккеиста «Динамо»

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин почтил память защитника молодежного хоккейного клуба из Санкт-Петербурга «Динамо» Тимура Файзутдинова.

Нападающий вышел на лед в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинз» с наклейкой »№77» на шлеме. Под этим номером выступал Файзутдинов.

«Ему было 19 лет, он был капитаном петербургского «Динамо». Наши сердца вместе с семьей Тимура и его партнерами по команде», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Питтсбурга» в Twitter.

12 марта Файзутдинов получил травму после попадания шайбы в голову во время матча плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) против ярославского «Локомотива» (1:5). Спортсмен был доставлен в больницу в отделение реанимации и так и не пришел в сознание. 16 января хоккеист скончался.

Ранее сообщалось, что Малкин получил травму после жесткого силового приема.

