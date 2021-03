Петр Ян пообещал «опрокинуть и утопить» Стерлинга

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян обратился к Алджамейну Стерлингу, действующему обладателю титула.

«Я опрокину и утоплю тебя», — написал россиянин в Twitter, опубликовав фрагмент их боя, сопроводив его смеющимся эмодзи.

Ян и Стерлинг провели поединок на турнире UFC 259. В четвертом раунде российский боец нанес сопернику запрещенный удар коленом в голову и был дисквалифицирован, а чемпионский пояс перешел к Стерлингу. Промоушен планирует организовать реванш, однако неизвестно, когда он состоится.

Ранее Ян заявил, что Стерлинг пытается избежать реванша с ним.

" I will take you down and I will droooown you" pic.twitter.com/KEBJ4ZsemZ