Дюпин узнал о вызове в сборную России от журналистов
Андрей Черников
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Вратарь казанского «Рубина» Юрин Дюпин рассказал о том, что он узнал о вызове в сборную России от журналистов.
«Я сидел после тренировки, восстанавливался. Мне поступил звонок от корреспондента, он хотел взять интервью о вызове в сборную. Узнал вот так», — сказал Дюпин в эфире «Матч Премьер».
В марте сборная России на выезде встретится с командой Мальты (24 марта), дома сыграет со словенцами (27 марта) и в гостях проведет матч со Словакией (30 марта).
Ранее был объявлен состав сборной России на мартовские матчи отбора ЧМ-2022.