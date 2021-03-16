Рекордсмен РПЛ прокомментировал свой переход в чемпионат Латвии

Экс-вратарь «Ростова» Денис Попов прокомментировал свой переход в латвийский клуб «Валмиера».

«Новая страница моей жизни», — написал голкипер в Instagram.



Попов известен тем, что принял участие в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» (1:10). Ростовчане были вынуждены играть молодежным составом из-за вспышки коронавируса в команде. Попов установил рекорд турнира по отраженным мячам, совершив 15 сейвов и отбив пенальти.

Ранее Денис Попов перешел в «Валмиеру».