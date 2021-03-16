Вратарь «Вулверхэмптона» покинул поле на носилках после удара коленом в голову

Прослушать новость
Остановить прослушивание

В матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 1:0.

На 86 минуте серьезную травму получил вратарь «волков» Руй Патрисиу. Футболист «Вулверхэмптона» Коннор Коди попал коленом в голову собственного вратаря.

Португальца унесли с поля на носилках, а матч прервали на 14 минут. Состояние голкипера остается неизвестным.

Ранее «Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в матче АПЛ.