«Думаю, норвежцы долго его не увидят»: Большунов прокомментировал победу в общем зачете

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал завоевание второго подряд «Большого хрустального глобуса».

«Это очень тяжелый, трудовой трофей. Чтобы его получить, надо всегда быть высоко в протоколах, причем на всем диапазоне дистанций, от спринта до марафонов. Но я думаю, норвежцы еще долго его не увидят», — приводит слова Большунова сайт «Матч ТВ».

Большунов также выиграл малый «Хрустальный глобус» в дистанционном зачете.

Сборная России по лыжным гонкам выиграла Кубок наций в общем зачете по итогам сезона-2020/2021. Мужской зачет Кубка наций также выиграла российская команда, набравшая 4450 очков. В женском зачете Кубок наций достался шведкам – 3172, а россиянки заняли второе место – 3035.

Под гимн России: Большунов смазал последнюю гонку, но забрал титул.