В «Роторе» отреагировали на информацию о возможном бойкоте матча «Ростовом»

Генеральный директор волгоградского «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал информацию о возможном бойкоте «Ростовом» матча 23-го тура чемпионата России.

«Мы верим только официальной информации и готовимся к матчу. Мы хотим сыграть с «Ростовом» и ждем игру в среду.

Каждая команда РПЛ по итогу каких-то матчей недовольна судейством. Это обычная практика, но каждый говорит и отвечает сам за себя», — цитирует Рекечинского Sport24.

Встреча 23-го тура между «Ротором» и «Ростовом» пройдет в Волгограде 17 марта.

Ранее о возможном бойкоте заявил бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко.