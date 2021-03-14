Голкипер «Тампы» Василевский установил рекорд НХЛ

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал первым вратарем в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с серией из восьми побед в четырех сезонах кряду.

В матче регулярного чемпионата россиянин помог своей команде переиграть «Нэшвилл Предаторз» (6:3). Василевский отразил 28 бросков.

Прежде Марк-Андре Флери и Мишель Ларок имели серию из восьми побед в трех сезонах подряд.

Василевский был выбран «Тампой» в первом раунде драфта 2012 года под общим 19-м номером. Он дебютировал в НХЛ в сезоне-2014/15. В составе «молний» он принял участие в 281 матчах и одержал 176 побед, отражая в среднем за игру 92% бросков. В сезоне-2018/19 россиянин получил награду «Везина трофи», которая вручается лучшему игроку по итогам регулярного чемпионата.

В 2020 году Василевский стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что Василевский установил рекорд «Тампы» по длительности «сухой» серии.