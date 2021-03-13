Губерниев: такой биатлон нам не нужен

Журналист Дмитрий Губерниев подвел итоги женского спринта, который прошел в рамках этапа Кубка Мира по биатлону, передает «Матч ТВ».

«Такой биатлон нам не нужен, конечно. Потому что это позор. Мы — средняя команда. Молодцы, что хоть девчонки рассказывают, что происходит. Тут все очень сильно обескуражены», — сказал Губерниев.



Лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова, которая заняла 25 место.

Ранее Губерниев назвал позорищем работу чехов на этапе КМ после падения столба на трассу.