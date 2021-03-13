Нагельсманн прокомментировал слухи о возможном назначении на пост наставника «Барселоны»

Тренер немецкого «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн прокомментировал слухи о возможном назначении на пост наставника каталонской «Барселоны», передает Goal.

«Я знаю, как устроен футбольный бизнес. С моей стороны было бы неуважительно говорить об этих проблемах», — сказал специалист.



Напомним, сине-гранатовые не смогли пробиться в 1/4 финала Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей французскому «ПСЖ».

Ранее сообщалось о том, что Нагельсман может стать новым тренером «Барселоны».