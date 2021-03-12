Австралийский пилот «Макларена» Даниэль Риккардо показал лучшее время в утренней части первого дня тестов «Формулы-1».

Гонщик проехал 45 кругов на трассе в Бахрейне. Лучшее время — 1 минута 23,203 секунды. Второй результат показал французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли (+0,028). Третьим стал нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булла» (+0,042).

«Мерседес» финского гонщика Валттери Боттаса досрочно завершил тесты из-за проблем с коробкой передач. Из-за этой же причины в боксы заехал немецкий новичок «Хааса» Мик Шумахер.

Также из-за перебоев в работе силовой установки красные флаги вызвал монегасский пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Ранее «Хаас» впервые запустил двигатель нового болида.

«Формула-1». Тесты. Бахрейн. 1-й день. Утренняя сессия

1. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.32,203, 45 кругов («медиум»)

2. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0,028, 74 («медиум»)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,042, 60 («хард»)