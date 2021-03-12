Опубликовано расписание матчей 1/4 финала Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал на официальной странице в Telegram расписание матчей 1/4 финала Кубка России.

7 апреля грозненский «Ахмат» примет «Уфу», а «Сочи» дома сыграет с московским «Локомотивом». Обе встречи начнутся в 19.00 мск. На следующий день «Крылья Советов» в Самаре проведут матч со столичным «Динамо» (17.30 мск), а ЦСКА в Туле сыграет с «Арсеналом» (19.30 мск).

Финал Кубка России пройдет 12 мая. Место проведения матча пока неизвестно.

Ранее эксперт РФС признал правильным назначение пенальти в матче 1/8 финала Кубка России «Динамо» — «Спартак».