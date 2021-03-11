Актер Колокольников: в хоккее надо быть мужиком с большими яйцами

Российский актер Юрий Колокольников рассказал о своем отношении к хоккею и назвал любимого хоккеиста. Актер закончил съемки в новом сериале «Крюк» о бывшем игроке, который стал агентом, где сыграл главную роль.

«Так сложилось, что несмотря на то, что жил в Торонто и Монреале, на хоккей не ходил. Однако хоккей — это прямо другой мир, брутальный спорт. Здесь тебе реально надо быть мужиком с большими яйцами», — сказал Колокольников в интервью Sport24.

Кроме того, отвечая на вопрос о любимом хоккеисте, Колокольников назвал Овечкина.

Ранее сообщалось, что причиной четвертого места Большунова могло стать плохое качество трассы.