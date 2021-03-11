Титульным спонсором «Интера» может стать порносайт

«Интер» может заключить спонсорское соглашение с компанией Stripchat. Это сайт для взрослых, где можно бесплатно вести трансляции с веб-камеры в прямом эфире.

Как сообщает Football Italia, порносайт станет титульным спонсором клуба после того, как Pirelli отказался продлевать контракт с миланским клубом.

Ожидается, что Stripchat общая сумма сделки составит €23 млн. При этом в клубе рассчитывают найти спонсора, который заплатит не меньше €30 млн.

Это не первый случай, когда порносайты становятся спонсорами спортивных команд. В США такие примеры есть в соккере, в Италии — в велоспорте.

Ранее сообщалось, что Робиньо жестоко унизил свою жертву перед изнасилованием.