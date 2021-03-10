Экс-футболист итальянского «Милана» Робиньо жестоко унизил свою жертву перед изнасилованием, сообщает Repubblica.

К такому выводу пришел миланский апелляционный суд. Напомним, бразилец приговорен в Италии к девяти годам лишения свободы за изнасилование, в котором также участвовал его друг Рикардо Фалько.



«Робиньо и его сообщники проявили особое презрение к жертве. Она была жестоко унижена, Преступники пытались отвлечь следствие, предложив следователям ложную версию происшествия», — говорится в обосновании суда.

Ранее суд отклонил апелляцию Робиньо по делу об изнасиловании.