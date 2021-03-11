«Ювентус» рассматривает вариант продажи Роналду летом

Туринский «Ювентус» может продать нападающего Криштиану Роналду летом 2021 года, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, причиной трансфера футболиста в другой клуб может стать его высокая зарплата. Португалец получает €31 млн в год.

Форвард перешел в туринский клуб из мадридского «Реала» в 2018 году. В составе команды он стал двукратным чемпионом Италии.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 22 матчах за «Ювентус» в чемпионате Италии. В его активе 20 мячей и три результативные передачи. Действующий контракт нападающего рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что Роналду предложил «Ювентусу» продлить контракт до 2023 года.