Дзюба будет капитаном сборной России в мартовских матчах
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о том, что форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба будет капитаном национальной команды в мартовских матчах, передает «РБ Спорт».
Напомним, в ноябре 2020 года нападающий не был вызван на матчи Лиги наций из-за того, что в интернете появилось интимное видео игрока.
24 марта россияне сыграют с Мальтой, 27 марта встретятся со Словенией, а 30 марта померятся силами со Словакией.
Ранее Черчесов посоветовал привиться российской вакциной «Спутник V».