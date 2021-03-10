Юрист Черчесова отреагировал на информацию о премиях специалиста

Алан Агузаров, юрист тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, отреагировал на информацию о премиях специалиста, передает Sport24.

Напомним, в СМИ сообщалось, что за победу в товарищеском матче Черчесов вместе с помощниками и персоналом получают 20 млн рублей. Если российская сборная завершает матч вничью — 10 млн. Часть суммы достается наставнику, а остальные деньги распределяются между тренерским штабом.

«Буду знать, что есть такой Telegram-канал Baza, который не нужно читать. Всем нравиться сложно — в том числе тренеру нашей сборной и его тренерскому штабу. Но писать такую чушь… Это просто непрофессионально», — сказал Агузаров.

Также Агузаров отметил, что эта информация даже близко не является правдивой.

Ранее Черчесов посоветовал привиться российской вакциной «Спутник V».