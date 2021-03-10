Жулин считает нереальным возвращение Загитовой в спорт

Двукратный призер Олимпийских игр и тренер Александр Жулин поделился мнением о шансах победительницы Игр Алины Загитовой вернуться в фигурное катание.

Ранее спортсменка рассказала о желании возобновить карьеру.

«Возвращение Загитовой в спорт? Сложно сказать, но думаю, это нереально. Та же спортивная форма уже потеряна», — цитирует Жулина «Спорт-Экспресс».

На Олимпиаде 2018 года фигуристка завоевала золото в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Россиянка является победительницей чемпионата мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золота первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.