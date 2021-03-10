Стерлинг отстранен от боев на два месяца после поединка с Петром Яном
Антон Борисов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алджамейн Стерлинг отстранен на два месяца по медицинским показателям после поединка против россиянина Петра Яна, сообщает MMAFighting.
Американскому бойцу запретили проводить бои до 6 мая. Контрактные тренировки он сможет возобновить не ранее 21 апреля.
Бой между Стерлингом и Яном прошел на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе в ночь на 7 марта. В четвертом раунде россиянин нанес запрещенный удар сопернику, когда тот находился на одном колене. Ян был дисквалифицирован, а Стерлинг стал обладателем чемпионского пояса.
Ранее Ян извинился перед своими болельщиками после боя со Стерлингом.