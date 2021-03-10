Стерлинг отстранен от боев на два месяца после поединка с Петром Яном

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алджамейн Стерлинг отстранен на два месяца по медицинским показателям после поединка против россиянина Петра Яна, сообщает MMAFighting.

Американскому бойцу запретили проводить бои до 6 мая. Контрактные тренировки он сможет возобновить не ранее 21 апреля.

Бой между Стерлингом и Яном прошел на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе в ночь на 7 марта. В четвертом раунде россиянин нанес запрещенный удар сопернику, когда тот находился на одном колене. Ян был дисквалифицирован, а Стерлинг стал обладателем чемпионского пояса.

Ранее Ян извинился перед своими болельщиками после боя со Стерлингом.