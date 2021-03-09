«Ждем на стадионе»: «Спартак» пожелал здоровья Романцеву

Пресс-служба «Спартака» пожелала здоровья легендарному тренеру московского клуба Олегу Романцеву, который был выписан из больницы.

«Рады новостям о выписке Олега Романцева из больницы! Желаем Олегу Ивановичу здоровья и скорейшего восстановления! Ждём на стадионе», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Спартака» в Twitter.

Ранее Романцев поблагодарил за поддержку болельщиков . Во время матча 21-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар», который завершился 6:1 в пользу хозяев, болельщики красно-белых вывесили баннер с пожеланиями Романцеву скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что Романцев выписался из больницы и поблагодарил болельщиков.