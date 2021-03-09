Возможная любовница Мамаева сообщила о своей беременности
Антон Третяк
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Испанка Ирен Гарсия Морено, которую супруга футболиста «Ростова» Павла Мамаева недавно обвинила в связи со своим мужем, сообщила в своих соцсетях о беременности.
29-летняя испанка опубликовала на странице в Instagram фотографию положительного теста на беременность, добавив стикер, посвященный 8 марта.
2 марта Алана Мамаева опубликовала на своей странице в социальных сетях паспортные данные и фото Ирен Морено, которую подозревает в связи со своим супругом во время зимних сборов «Ростова». Впоследствии адвокат Ирен сообщила о намерении подать в суд на Алану, поскольку та угрожала девушке убийством.