Возможная любовница Мамаева сообщила о своей беременности

Испанка Ирен Гарсия Морено, которую супруга футболиста «Ростова» Павла Мамаева недавно обвинила в связи со своим мужем, сообщила в своих соцсетях о беременности.

29-летняя испанка опубликовала на странице в Instagram фотографию положительного теста на беременность, добавив стикер, посвященный 8 марта.

2 марта Алана Мамаева опубликовала на своей странице в социальных сетях паспортные данные и фото Ирен Морено, которую подозревает в связи со своим супругом во время зимних сборов «Ростова». Впоследствии адвокат Ирен сообщила о намерении подать в суд на Алану, поскольку та угрожала девушке убийством.

«Снова в строю»: Алана Мамаева обратилась к подписчикам.