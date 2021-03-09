Неймар пропустит ответный матч с «Барселоной» в Лиге чемпионов

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар не сыграет с «Барселоной» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщается на сайте парижан, бразильский форвард на прошлой неделе возобновил частичные тренировки и продолжит работать по индивидуальной программе, восстанавливаясь после травмы, полученной в игре 1/32 Кубка Франции с «Каном» месяц назад.

Также против «Барсы» рискуют пропустить встречу Хуан Бернат, Мойзе Кин и Серхио Рико.

Матч «ПСЖ» — «Барселона» состоится 10 марта в Париже.

Ранее стали известны возможные изменения в формате Лиги чемпионов.